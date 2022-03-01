Компанія-оператор "Північного потоку-2" оголосила про банкрутство
Швейцарська компанія Nord Stream 2 AG, яка володіє російським газопроводом "Північний потік-2", оголосила про неплатоспроможність і звільнила вже понад 140 працівників
Про це в ефірі SRF заявила радниця уряду швейцарського кантону Цуг Сільвія Тальман-Гут, повідомляє Tagesschau.
Після зупинки "Північного потоку-2" компанія-оператор газопроводу Nord Stream 2 AG була змушена подати заяву про банкрутство.
За словами міністра економіки Швейцарії Гі Пармелена, "Північний потік-2" вже розірвав трудові договори з понад 140 співробітниками.
Nord Stream 2 AG є дочірньою компанією російського Газпрому та має штаб-квартиру в Цузі, за 30 км на південь від Цюриха. Однак половину проєкту газопроводу вартістю $11 млрд профінансували енергетичні та нафтові гіганти Shell, OMV, Engie, Uniper і Wintershall DEA.
- Нагадаємо, міністерство економіки зупинило процес сертифікації "Північного потоку-2" після визнання Путіним "Л/ДНР".
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