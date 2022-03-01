Компанія-оператор "Північного потоку-2" оголосила про банкрутство

Про це в ефірі SRF заявила радниця уряду швейцарського кантону Цуг Сільвія Тальман-Гут, повідомляє Tagesschau.



Після зупинки "Північного потоку-2" компанія-оператор газопроводу Nord Stream 2 AG була змушена подати заяву про банкрутство.



За словами міністра економіки Швейцарії Гі Пармелена, "Північний потік-2" вже розірвав трудові договори з понад 140 співробітниками.



Nord Stream 2 AG є дочірньою компанією російського Газпрому та має штаб-квартиру в Цузі, за 30 км на південь від Цюриха. Однак половину проєкту газопроводу вартістю $11 млрд профінансували енергетичні та нафтові гіганти Shell, OMV, Engie, Uniper і Wintershall DEA.



Нагадаємо, міністерство економіки зупинило процес сертифікації "Північного потоку-2" після визнання Путіним "Л/ДНР".



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