Мінекономіки Німеччини вже зупинило процес сертифікації "Північного потоку-2" після заяви Шольца, - Der Spiegel

Про це повідомляє Der SPIEGEL та Deutsche Welle.



"Сьогодні я попросив міністерство економіки відкликати у Федерального мережевого агентства доповідь щодо забезпечення енергобезпеки. Це звучить як технічний момент, але це необхідний крок, щоб тепер не могла відбутися сертифікація газопроводу. Без цієї сертифікації "Північний потік-2" не може бути запущений", – сказав Шольц.



Він додав, що ситуацію потрібно оцінювати заново після рішення РФ щодо ОРДЛО.



Зазначається, що Міністерство економіки призупинило процес сертифікації "Північного потоку-2".

SPIEGEL зазначає, що федеральний міністр економіки Роберт Хабек в листі у 22 лютого доручив підзвітному йому Федеральному мережевому агентству розпорядився відкликати спочатку позитивний сертифікат, який має вирішальне значення для майбутньої сертифікації трубопроводу.

Сертифікат, виданий попереднім урядом наприкінці жовтня минулого року, стосується безпеки поставок природного газу до Німеччини, яка, як тоді вважалося, не буде поставлена під загрозу введенням в експлуатацію "Північного потоку - 2".

Відповідно до листа, це вже не так у зв'язку з переоцінкою геостратегічної ситуації і через ескалацію на сході України. "Затвердження без цього сертифіката неможливе", - вважають у міністерстві.

Нагадаємо, що Грузія підтримала територіальну цілісність України й засудила визнання Росією "Л/ДНР", а Франція планує ввести санкції проти причетних до ухвалення такого рішення.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі засудила визнання Росією "ЛНР" та "ДНР" та повідомила про підготовку економічних санкцій Канади проти РФ.

Постійна представниця Британії при ООН Барбара Вудвард сказала, що країна планує розширити перелік санкцій проти Росії через визнання незалежності так званих Л/ДНР.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав указ про блокування власності окремих осіб, пов'язаних із "Л/ДНР", та заборону окремих операцій в ОРДЛО у зв'язку з продовженням зусиль Росії з підриву суверенітету та територіальної цілісності України.