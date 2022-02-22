Грузія засудила рішення РФ визнати "Л/ДНР", а Франція планує накласти на Росію санкції

Про це свідчать Твітер президентки Грузії Саломе Зурабішвілі та трансляція засідання ООН.



"Грузія рішуче засуджує "визнання" Донецької та Луганської областей (визнання "Л/ДНР", - ред.) - повторення сценарію, який призвів до окупації 20% нашої території. Грузія стоїть поруч із вами та підтримує територіальну цілісність і мир в Україні", - написала грузинська президентка.

???????? strongly condemns Russia’s « recognition » of ????????Ukraines’s Donetsk and Lugansk regions, repeating the scenario that led to the occupation of 20% of our territory. ????????stands by you Pdt Zelensky and in support of???????? ‘s territorial integrity and peace. — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) February 21, 2022

Постпред Франції в ООН Ніколя Дерів’єр заявив , що країна "вітає стриманість, яку в цих складних обставинах демонструє Україна".Він висловив солідарність з українськими народом і урядом."Разом із європейськими партнерами ми готуємо цільові санкції проти тих, хто брав участь в ухваленні цього незаконного рішення (визнання "Л/ДНР", - ред.)", - наголосив представник Франції.Ніколя Дерів’єр закликав РФ змінити своє рішення "про визнання сепаратистських одиниць"."Ми особливо занепокоєні через рішення президента Путіна надіслати війська до сепаратистських територій під приводом миротворчості. Це стане ще одним нахабним порушенням територіальної цілісності України", - зауважив дипломат.

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