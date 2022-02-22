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Головна війна з Росією Грузія засудила рішення РФ визнати "Л/ДНР", а Франція планує накласти на Росію санкції

Грузія засудила рішення РФ визнати "Л/ДНР", а Франція планує накласти на Росію санкції

22 лютого, 2022 вiвторок
09:43
війна з Росією грузія

Грузія підтримала територіальну цілісність України й засудила визнання Росією "Л/ДНР", а Франція планує ввести санкції проти причетних до ухвалення такого рішення

Про це свідчать Твітер президентки Грузії Саломе Зурабішвілі та трансляція засідання ООН.

"Грузія рішуче засуджує "визнання" Донецької та Луганської областей (визнання "Л/ДНР", - ред.) - повторення сценарію, який призвів до окупації 20% нашої території. Грузія стоїть поруч із вами та підтримує територіальну цілісність і мир в Україні", - написала грузинська президентка.

Постпред Франції в ООН Ніколя Дерів’єр заявив, що країна "вітає стриманість, яку в цих складних обставинах демонструє Україна".

Він висловив солідарність з українськими народом і урядом.

"Разом із європейськими партнерами ми готуємо цільові санкції проти тих, хто брав участь в ухваленні цього незаконного рішення (визнання "Л/ДНР", - ред.)", - наголосив представник Франції.

Ніколя Дерів’єр закликав РФ змінити своє рішення "про визнання сепаратистських одиниць".

"Ми особливо занепокоєні через рішення президента Путіна надіслати війська до сепаратистських територій під приводом миротворчості. Це стане ще одним нахабним порушенням територіальної цілісності України", - зауважив дипломат.

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Грузія
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Саломе Зурабішвілі
ЛДНР
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