Голова комітету Держдуми у справах СНД Калашніков заявив, що РФ планує визнати "Л/ДНР" у межах областей, у комітеті Держдуми з міжнародних справ спростували це
Голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Калашников заявив, що Росія визнає "Л/ДНР" у межах Донецької й Луганської областей, але очільниця комітету Держдуми з міжнародних справ Світлана Журова спростувала цю інформацію
Про це пише РИА Новости.
"Луганську та Донецьку народні республіки" визнають у межах відповідних областей", - сказав він.
Пізніше він заявив: "Угода не уточнює кордонів. Не знаю, хто запустив цю качку, що ми визнаватимемо ДНР та ЛНР у межах Донецької та Луганської областей".
Згодом президент США Джо Байден підписав указ про санкції за визнання "Л/ДНР".
У свою чергу, політики ЄС і Британії назвали визнання Путіним "Л/ДНР" порушенням міжнародного права і Мінських угод та закликали до санкцій проти РФ. А пізніше Велика Британія на засіданні Радбезу ООН заявила, що розширить санкції проти РФ.
Німеччина також пообіцяла жорстко відповісти на визнання Росією "Л/ДНР".
У сво чергу, постпред РФ Василь Небензя заявив, що визнання "ЛДНР" не змінює Мінських домовленостей і звинуватив Україну в їхньому порушенні
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