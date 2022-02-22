Голова комітету Держдуми у справах СНД Калашніков заявив, що РФ планує визнати "Л/ДНР" у межах областей, у комітеті Держдуми з міжнародних справ спростували це

Про це пише РИА Новости.



"Луганську та Донецьку народні республіки" визнають у межах відповідних областей", - сказав він.



Пізніше він заявив: "Угода не уточнює кордонів. Не знаю, хто запустив цю качку, що ми визнаватимемо ДНР та ЛНР у межах Донецької та Луганської областей".

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