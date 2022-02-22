РФ на Радбезі ООН заявила, що визнання "ЛДНР" не змінює Мінських угод і звинуватила Україну в обстрілах на Донбасі
21 лютого на Радбезі ООН постпред РФ Василь Небензя заявив, що визнання "ЛДНР" не змінює Мінських домовленостей і звинуватив Україну в їхньому порушенні та войовничій риториці щодо Росії
Про це він сказав на засіданні.
"Той факт, що Росія сьогодні визнала їхню незалежність ("ЛДНР", - ред.), не змінює складу сторін Мінських угод, тому що Росія не є стороною Мінських угод", - заявив Василь Небензя.
Також він звинуватив Україну в порушенні цих домовленостей і додав, що РФ відкрита до дипломатії.
"Ми, як і раніше, відкриті для дипломатії, для дипломатичного рішення, проте допускати нову криваву бійню на Донбасі більше не маємо наміру", - заявив російський представник.
Василь Небензя звинуватив українську сторону в "мілітаристських планах", обстрілах і провокаціях проти ОРДЛО й закликав Захід зосередитися на тому, як "уникнути війни та змусити Україну припинити обстріли та провокації проти Донецька та Луганська".
За його словами, "функції дотримання миру" на окупованих територіях Донеччини та Луганщини виконуватиме Росія.
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