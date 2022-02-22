Байден підписав указ про санкції щодо пов'язаних із "Л/ДНР" осіб та заборону на окремі операції в ОРДЛО

Про це йдеться в указі президента США.



Згідно з указом Байдена забороняються:

інвестиції в "Л/ДНР";

імпорт США прямо чи опосередковано будь-яких товарів, послуг або технологій до цього регіону;

експорт, реекспорт, продаж або постачання прямо чи опосередковано зі США або особою зі США, де б вона не була, будь-яких товарів, послуг або технологій до регіону;

будь-яке схвалення, фінансування, сприяння чи гарантія з боку особи зі США, де б вона не була, транзакції іноземця, якщо ця транзакція була б заборонена попереднім пунктом.

Крім того, якщо будь-яка особа, визначена міністром фінансів за погодженням із державним секретарем, проводила діяльність в "Л/ДНР", була посадовою особою чи співпрацювала з підприємствами у визначеному регіоні, допомагала будь-яким способом людям, чиї активи уже заблоковані цим указом, її активи на території США також будуть заблоковані.Також буде обмежуватися в'їзд людям, які відповідають одному з критеріїв указу, за винятком випадків, коли держсекретар або міністр внутрішньої безпеки, залежно від обставин, вирішать, що в'їзд особи не буде суперечити інтересам США."Ніщо в цьому указі не забороняє здійснювати операції з метою ведення офіційних справ Федерального уряду їх службовцями, грантоотримувачами або підрядниками", - йдеться у повідомленні.Зазначається, що визнання Росією "Л/ДНР" суперечить зобов'язанням РФ у рамках Мінських домовленостей і загрожує миру, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності України.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb