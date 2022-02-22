Байден підписав указ про санкції щодо пов'язаних із "Л/ДНР" осіб та заборону на окремі операції в ОРДЛО
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав указ про блокування власності окремих осіб, пов'язаних із "Л/ДНР", та заборону окремих операцій в ОРДЛО у зв'язку з продовженням зусиль Росії з підриву суверенітету та територіальної цілісності України
Про це йдеться в указі президента США.
Згідно з указом Байдена забороняються:
- інвестиції в "Л/ДНР";
- імпорт США прямо чи опосередковано будь-яких товарів, послуг або технологій до цього регіону;
- експорт, реекспорт, продаж або постачання прямо чи опосередковано зі США або особою зі США, де б вона не була, будь-яких товарів, послуг або технологій до регіону;
- будь-яке схвалення, фінансування, сприяння чи гарантія з боку особи зі США, де б вона не була, транзакції іноземця, якщо ця транзакція була б заборонена попереднім пунктом.
Також буде обмежуватися в'їзд людям, які відповідають одному з критеріїв указу, за винятком випадків, коли держсекретар або міністр внутрішньої безпеки, залежно від обставин, вирішать, що в'їзд особи не буде суперечити інтересам США.
"Ніщо в цьому указі не забороняє здійснювати операції з метою ведення офіційних справ Федерального уряду їх службовцями, грантоотримувачами або підрядниками", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що визнання Росією "Л/ДНР" суперечить зобов'язанням РФ у рамках Мінських домовленостей і загрожує миру, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності України.
- Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини.
- Президент РФ Володимир Путін в указах про визнання "Л/ДНР" доручив ввести в ОРДЛО російські війська для "підтримки миру".
- У Раді Федерації РФ заявили, що Росія визнає терористів "Л/ДНР" у кордонах, які "зараз фактично встановлені".
- Путін вніс до Держдуми законопроєкти щодо ратифікації договорів про "дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" між Росією та "Донецькою та Луганською народними республіками"
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