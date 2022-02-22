Політики ЄС і Британії назвали визнання Путіним "Л/ДНР" порушенням міжнародного права і Мінських угод та закликали до санкцій проти РФ
"Дружба" на 10 років, подвійне "громадянство", спільна охорона "кордонів" ОРДЛО: до Держдуми внесли законопроєкти про "дружбу та співпрацю" РФ із "ЛДНР"
Президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкти щодо ратифікації договорів про "дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" між Росією та "Донецькою та Луганською народними республіками"
Про це йдеться на сайті Держдуми РФ.
Новина доповнюється.
Залиште коментар
Читайте також:
Автобуси та потяги з сиротами та пенсіонерами, яких окупанти вивозять з ОРДЛО, перебувають під небезпекою, - головнокомандувач ЗСУ Залужний
Київ
+7°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.31
Купівля 28.31Продаж 28.77
-
EUR
Купівля 32.09Продаж 32.7
- Актуальне
- Важливе
2022, вiвторок
22 лютого
00:20
Жителі ОРДО повідомили про велику колону військової техніки, що поїхала з окупованого Донецька в напрямку фронту, - Радіо Свобода
2022, понедiлок
21 лютого
23:32
Путін в указі про визнання "Л/ДНР" доручив Збройним силам РФ "забезпечити мир" на територіях ОРДЛО
20:27
Україні, Грузії та Молдові слід швидко відкрити шлях до ЄС і НАТО, - депутат Європарламенту Коваль
20:27
Ексклюзив
На Донбасі в РФ найменші шанси в мілітарному плані, Україна готова та потягне конфлікт такої локалізації , - Трегубов
19:46
Оновлено
18-річний український футболіст, який покинув "Шахтар" заради Москви, прийняв російське громадянство
19:35
"Це буде повною відмовою від Мінських угод та суверенітету України": США та Велика Британія засудили намір РФ визнати "Л/ДНР"
19:17
Збірна Великої Британії з баскетболу відмовилась їхати в Білорусь на матч через російську агресію
19:03
До будинку Медведчука, який перебуває під домашнім арештом, приїхали автобуси і автомобілі, щоб вивозити майно, - Слідство.Інфо
18:38
Ексклюзив
"Путін вийшов із Мінських угод і визнав себе стороною конфлікту": Яценюк назвав очікуване визнання "Л/ДНР" Росією "ще одним міжнародним злочином проти України"
18:34
Терористи "Л/ДНР" відбирають у підприємців ОРДЛО гроші й транспорт на "військові потреби", - Східна правозахисна група
18:34
Арбітражний трибунал в Гаазі розпочав слухання щодо компенсації Нафтогазу за втрачені активи в окупованому Криму
18:33
Нацбанк поки що ефективно справляється з подоланням панічних настроїв на валютному ринку - експерт
18:15
Кулеба ініціював консультації в Радбезі ООН щодо гарантування безпеки України за Будапештським меморандумом
18:14
Україна порушила кримінальні справи за "евакуацію" людей з ОРДЛО та відлов "призовників", - Венедіктова
17:56
"Світ більше не повірить брехні РФ": США порівняли дії Росії в Україні з грузинським сценарієм
17:48
РФ вже давно готується до реакції на визнання "Л/ДНР", ризики гарно опрацьовані, - прем'єр-міністр Росії
17:40
Очільник МВС Росії зажадав визнання "Л/ДНР" на території "від Маріуполя до історичних кордонів"