"Дружба" на 10 років, подвійне "громадянство", спільна охорона "кордонів" ОРДЛО: до Держдуми внесли законопроєкти про "дружбу та співпрацю" РФ із "ЛДНР"

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З метою звинувачення ЗСУ росіяни стріляли з важкої артилерії в напрямку Луганська

Автобуси та потяги з сиротами та пенсіонерами, яких окупанти вивозять з ОРДЛО, перебувають під небезпекою, - головнокомандувач ЗСУ Залужний