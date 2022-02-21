У Раді Федерації РФ заявили, що визнають "Л/ДНР" в "установлених сьогодні кордонах"
Росія визнає терористів "Л/ДНР" у кордонах, які "зараз фактично встановлені"
Про це заявив заступник голови комітету Ради Федерації РФ із міжнародних справ Андрій Клімов, передає ТАСС.
"Йдеться, про ті території, які знаходяться у встановлених сьогодні кордонах", - сказав він.
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Він додав, що підписані угоди будуть ратифіковані палатою 22 лютого.
"Далі (після підписання, - ред.) цей текст йде на ратифікацію в обидві палати Федеральних зборів. Завтра ми розглянемо це питання", - сказав Клімов.
- Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росіїю території Луганщини та Донеччини.
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