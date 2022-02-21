Політики ЄС і Британії назвали визнання Путіним "Л/ДНР" порушенням міжнародного права і Мінських угод та закликали до санкцій проти РФ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив визнання Росією "Л/ДНР" і заявив, що це "ще більше підриває суверенітет та територіальну цілісність України, підриває зусилля щодо врегулювання конфлікту та порушує Мінські угоди, стороною яких є Росія".



"Москва продовжує розпалювати конфлікт на сході України, надаючи фінансову та військову підтримку сепаратистам. Вона також намагається створити привід для чергового вторгнення в Україну", - йдеться у повідомленні.



Столтенберг зазначив, що НАТО повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.



"Союзники наполегливо закликають Росію вибрати шлях дипломатії та негайно скасувати своє масове військове нарощування в Україні та навколо неї, а також вивести свої сили з України відповідно до своїх міжнародних зобов'язань", - заявив генсек НАТО.



Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сказала, що рішення РФ є серйозним ударом по всіх дипломатичних зусиллях, і знищенням "років зусиль у Нормандському форматі та ОБСЄ".



"Визнання також є черговим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України, яке ми найрішучіше засуджуємо. Німеччина залишається непохитно на боці України в її міжнародно визнаних кордонах. Ми будемо реагувати на це порушення міжнародного права. Ми узгоджуємо це з нашими партнерами", - зазначила Бербок.



Німеччина закликала РФ скасувати рішення про визнання "республік" та ліквідувати військові загрози на кордоні України.



Видання The Guardian передає, що президент Естонії Алар Каріс заявив, що Москва несерйозно ставиться до дипломатії, а шукає casus belli - формальний привід для розв'язування війни.



"Естонія ніколи не погодиться з незаконним рішенням Росії визнати Донецьку та Луганську області. Вони є міжнародно визнаною частиною України, як і Крим", - заявив Каріс.



Також свою реакцію висловив і прем'єр-міністр Латвії Артурс Кріш'яніс Каріньш, заявивши, що Росія прагне насильницькими засобами спричинити зміну політичного керівництва та зовнішньополітичного курсу України.



"Ми закликаємо міжнародне співтовариство до дій шляхом введення жорстких економічних санкцій проти Російської Федерації та осіб, відповідальних за посягання на державність України", - сказав прем'єр-міністр Латвії.



Ліз Трасс написала, що визнання Росією "Л/ДНР" означає " кричуще нехтування Росією своїх зобов'язань у рамках Мінських домовленостей".



"Цей крок означає подальшу атаку на український суверенітет і територіальну цілісність, сигнал про завершення Мінських домовленостей та порушення статуту ООН. Це показує, що Росія обрала конфронтацію замість діалогу", - йдеться у дописі.



Трасс додала, що Велика Британія скоординує відповідь на ці дії з партнерами.



"Ми не дозволимо росії порушувати її міжнародні зобов'язання безкарно", - заявила міністерка.



Матеуш Моравецький також заявив, що "визнання двох самопроголошених "республік" означає відмову від діалогу та кричуще порушення міжнародного права".



"Це акт агресії проти України, на який слід дати однозначну відповідь і негайні санкції. Це єдина мова, яку розуміє Путін. Я закликаю до термінового засідання Європейської Ради для обговорення цього питання", - написав Моравецький.







"У Лондоні Борис Джонсон заявив, що рішення Путіна визнати дві "республіки" "явно порушує міжнародне право. Це грубе порушення суверенітету та цілісності України", - повідомляє The Guardian.



Джонсон додав, що таке рішення президента РФ є "поганою прикметою" і є "темним знаком" того, що все рухається у неправильному напрямку.



У своєму Twitter фон дер Ляєн зазначила, що такі дії РФ є порушенням територіальної цілісності України.



"Визнання двох окупованих територій в Україні є грубим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та Мінських угод. ЄС та його партнери відреагують єдністю, твердістю та рішучістю в знак солідарності з Україною", - зазначила президентка Єврокомісії.





Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росіїю території Луганщини та Донеччини.

Як повідомлялося раніше, 21 лютого ватажки "Л/ДНР" звернулися до Путіна з проханням визнати незалежність "республік".

Прем'єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін заявив, що Росія вже протягом багатьох місяців опрацьовує ризики, з якими може зіштовхнутися у разі визнання так званих Л/ДНР.

Водночас США та Велика Британія засудили намір РФ визнати "Л/ДНР".

ЄС пригрозив Росії санкціями у разі визнання "республік".



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