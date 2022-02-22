"Дії матимуть серйозні економічні наслідки": Велика Британія на засіданні Радбезу ООН заявила, що розширить санкції проти РФ

Про це вона заявила на засіданні Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Україні.

"Велика Британія оголосить нові санкції проти Росії у відповідь на порушення нею міжнародного права та наступ на суверенітет і територіальну цілісність України. Ці дії матимуть серйозні економічні наслідки", - повідомила Вудвард.



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Вона наголосила, що Росія "довела їх до межі".

"Радбез мусить бути єдиним у заклику до Росії здійснити негайну деескалацію, у засудженні агресії проти суверенної держави. А також у захисті територіальної цілісності України та заклику до Росії дотримуватися її зобов’язань за Статутом ООН", - додала Вудвард.





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