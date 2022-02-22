"Дії матимуть серйозні економічні наслідки": Велика Британія на засіданні Радбезу ООН заявила, що розширить санкції проти РФ
Постійна представниця Британії при ООН Барбара Вудвард сказала, що країна планує розширити перелік санкцій проти Росії через визнання незалежності так званих Л/ДНР
Про це вона заявила на засіданні Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Україні.
"Велика Британія оголосить нові санкції проти Росії у відповідь на порушення нею міжнародного права та наступ на суверенітет і територіальну цілісність України. Ці дії матимуть серйозні економічні наслідки", - повідомила Вудвард.
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Вона наголосила, що Росія "довела їх до межі".
"Радбез мусить бути єдиним у заклику до Росії здійснити негайну деескалацію, у засудженні агресії проти суверенної держави. А також у захисті територіальної цілісності України та заклику до Росії дотримуватися її зобов’язань за Статутом ООН", - додала Вудвард.
- Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини. В указах про визнання "Л/ДНР" Путін офіційно доручив відправити в ОРДЛО російські війська.
- Президент США Джо Байден підписав указ про санкції за визнання "Л/ДНР".
- Політики ЄС і Британії назвали визнання Путіним "Л/ДНР" порушенням міжнародного права і Мінських угод та закликали до санкцій проти РФ
- Україна скликає Радбез ООН через визнання Росією "Л/ДНР".
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