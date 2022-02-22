Україна скликає Радбез ООН через визнання Росією "Л/ДНР"

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.



"Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку із протиправними діями Російської Федерації. Відповідне звернення вже передано в Радбез", - написав він.





Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини.

Президент РФ Володимир Путін в указах про визнання "Л/ДНР" доручив ввести в ОРДЛО російські війська для "підтримки миру".

У Раді Федерації РФ заявили, що Росія визнає терористів "Л/ДНР" у кордонах, які "зараз фактично встановлені".