Німеччина пообіцяла жорстко відповісти на визнання Росією "Л/ДНР"
21 лютого в Радбезі ООН постпредка Німеччини Антьє Леендерце заявила, що країна жорстко й адекватно відреагує на визнання Росією "ЛДНР"
Про це йдеться на засіданні.
"Разом з нашими союзниками й партнерами ми застосуємо жорстких та адекватних кроків у відповідь на порушення Росією міжнародного права, що матиме серйозні економічні, політичні та геостратегічні наслідки", - зауважила Антьє Леендерце.
За словами представниці Німеччини, уряд країни засуджує зазіхання РФ на суверенітет України. Вона закликала інші країни ООН відреагувати так само.
Антьє Леендерце зазначила, що російська сторона порушує міжнародні домовленості, які затвердила в Радбезі ООН. За її словами, Росія не дотрималася "не лише Резолюції 2204, але й основоположних принципів, закріплених Статутом ООН".
"Минулого четверга в Раді Безпеки був консенсус, що Мінські домовленості, підтримані одностайно цією Радою в Резолюції 2204 потребують виконання, зокрема з боку РФ. Сьогодні ми стикаємося з абсолютно протилежною позицією Росії", - пояснила постпредка Німеччини в ООН.
Вона заявила, що дії російської влади є обурливим зазіханням на територіальну цілісність і суверенітет України після окупації Криму та частини Сходу країни.
"Росія знову наполягає, що не є стороною конфлікту, сьогодні вона зірвала з себе маску й показала, що так було завжди", - наголосила Антьє Леендерце.
Представниця Німеччини закликала РФ дотримуватися зобов'язань постійного члена Радбезу ООН, негайно скасувати визнання "ЛДНР" і виконувати Мінські домовленості.
- Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини. В указах про визнання "Л/ДНР" Путін офіційно доручив відправити в ОРДЛО російські війська.
- Президент США Джо Байден підписав указ про санкції за визнання "Л/ДНР".
- Політики ЄС і Британії назвали визнання Путіним "Л/ДНР" порушенням міжнародного права і Мінських угод та закликали до санкцій проти РФ.
- Велика Британія на засіданні Радбезу ООН заявила, що розширить санкції проти РФ.
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