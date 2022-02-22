Канада готується запровадити економічні санкції проти РФ через визнання "Л/ДНР"
Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі засудила визнання Росією "ЛНР" та "ДНР" та повідомила про підготовку економічних санкцій Канади проти РФ
Про це вона написала у Twitter.
"Канада, разом зі своїми партнерами та союзниками, відреагує твердо на цю кричущу непошану міжнародного права. Ми готуємося запровадити економічні санкції за ці дії, які будуть окремо від санкцій, що підготовлені у відповідь на будь-яке подальше військове вторгнення Росії в Україну", - заявила Жолі.
Міністерка зазначила, що Канада рішуче засуджує дії РФ, які є явним порушенням Мінських домовленостей, Хартії ООН і серйозною загрозою безпеці та стабільності в регіоні.
"Канада залишається непохитною у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України", - зазначила Жолі.
- Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини.
- Президент РФ Володимир Путін в указах про визнання "Л/ДНР" доручив ввести в ОРДЛО російські війська для "підтримки миру".
- У Раді Федерації РФ заявили, що Росія визнає терористів "Л/ДНР" у кордонах, які "зараз фактично встановлені".
- Путін вніс до Держдуми законопроєкти щодо ратифікації договорів про "дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" між Росією та "Донецькою та Луганською народними республіками".
- Байден підписав указ про санкції щодо пов'язаних із "Л/ДНР" осіб та заборону на окремі операції в ОРДЛО
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