Канада готується запровадити економічні санкції проти РФ через визнання "Л/ДНР"

Про це вона написала у Twitter.



"Канада, разом зі своїми партнерами та союзниками, відреагує твердо на цю кричущу непошану міжнародного права. Ми готуємося запровадити економічні санкції за ці дії, які будуть окремо від санкцій, що підготовлені у відповідь на будь-яке подальше військове вторгнення Росії в Україну", - заявила Жолі.



Міністерка зазначила, що Канада рішуче засуджує дії РФ, які є явним порушенням Мінських домовленостей, Хартії ООН і серйозною загрозою безпеці та стабільності в регіоні.



"Канада залишається непохитною у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України", - зазначила Жолі.









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