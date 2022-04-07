Дуда закликав демонтувати "Північний потік-2"

Про це президент Польщі сказав у інтерв'ю CNN.



Дуда закликав посилити режим санкцій проти Росії та її енергетичного сектору, посилаючись на залежність Європи від російської енергетики.



"Це, звичайно, дуже складне завдання... Проте проблема в тому, що для деяких країн це принципово", - наголосив польський президент.



Дуда зазначив, що Польща виступала проти створення газопроводів між Росією та Німеччиною, заявляючи, що це "політичні проєкти", спрямовані на обхід Польщі та країн Балтії. Він закликав до демонтажу нового газопроводу "Північний потік-2".



"Росія шантажує не тільки Німеччину, зараз Росія шантажує, по суті, всю Європу. Тим, що ми говоримо, що неможливо ввести ембарго на російський газ, неможливо ввести ембарго на російську нафту відразу", - сказав Анджей Дуда.



"Діалог з Росією не має сенсу. Треба поставити Володимиру Путіну дуже жорсткі умови. Треба сказати: "Поки ви не виконаєте ці умови, нам нема про що говорити". Ми збираємося рішуче надавати підтримку Україні, ми збираємося посилювати режим санкцій, тому що якщо ви ведете діалог, який нічого не досягає, то це лише гра, щоб виграти час з боку Росії", - підсумував президент Польщі.

Також Анджей Дуда вважає, що дії РФ на території України є геноцидом, особливо після подій у Бучі.