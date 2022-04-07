Після дій окупантів у Бучі важко заперечувати, що РФ чинить геноцид в Україні, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що дії Російської Федерації на території України є геноцидом, особливо після подій у Бучі
Про це він сказав в інтерв’ю CNN.
Президента Польщі запитали, чи згоден він з оцінкою президента України Володимира Зеленського, що дії РФ в Бучі є геноцидом.
"Це, звісно, важко заперечувати. Це злочин, який має ознаки геноциду, особливо якщо подивитися на контекст різних розмов, які велися", - наголосив Дуда.
Він зазначив, що Росія не приховувала своїх цілей щодо "денацифікації" України. За його словами, це свідчить про те, що росіяни шукали вигаданий привід "для того, щоби здійснити різанину".
"Те, що гинуть мирні жителі України, чітко показує, якою є мета російського вторгнення. Мета цього вторгнення – просто знищити українську націю", - додав очільник Польщі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.83
-
EUR
Купівля 31.93Продаж 32.74
- Актуальне
- Важливе