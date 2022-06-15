Про це повідомив "Газпром", інформує "Інтерфакс".

"У зв'язку із закінченням терміну міжремонтного напрацювання до капітального ремонту (відповідно до розпорядження Ростехнагляду та з урахуванням технічного стану двигуна) "Газпром" зупиняє експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на КС "Портова", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що добова продуктивність КС "Портова" знизиться з 16 червня до 67 млн куб. м на добу, що становить близько 41%.

Це вже друге зменшення прокачки газу впродовж кількох днів. У вівторок, 14 червня, російська енергетична компанія оголосила, що може забезпечити транспортування по газопроводу "Північний потік-1" лише 100 млн кубометрів газу на добу замість звичайних 167 млн кубометрів, тобто зменшує поставки природного газу на 40%. За словами росіян, це відбудеться через "невчасне проведення ремонтних робіт компанією Siemens".

Відзначимо, "Північний потік-1", який транспортує газ з Росії до Німеччини, було запущено ще у 2011 році, його пропускна спроможність становить 27 млрд кубометрів на рік.

Нагадаємо, 27 травня Оператор ГТС України та НАК "Нафтогаз України" звернулись до компетентних органів Німеччини щодо призупинення роботи "Північного потоку – 1".

10 червня стало відомо, що у Європарламенті заявили про пошук Європою можливості зупинити "Північний потік -1".

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