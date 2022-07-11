Про це повідомляє DW.

Оператор газогону Nord Stream AG пояснив зупинку постачання на 10 днів проведенням планово-технічного обслуговування. Подачу газу мають поновити 21 липня.

Газпром ще в середині червня скоротив обсяги постачань газу Північним потоком з 167 ​млн м куб на добу до ​100 млн м куб. Зниження завантаженості газогону на 40 відсотків вже призвело до чергового зростання цін на газ у Німеччині.

Росіяни пояснили це нестачею комплектуючих для ремонтних робіт на компресорній станції, які не поставив німецький концерн Siemens. У концерні повідомили, що не можуть повернути турбіну для Північного потоку з ремонту в Канаді через санкції. Пізніше Оттава заявила, що зробить виняток та поверне турбіни Німеччині.

Офіційні представники Німеччини висловлюють занепокоєння, що постачання газу Північним потоком не відновиться через війну Росії проти України та санкції.

"Ми змушені констатувати, що Росія використовує енергетику як зброю. Адже ніхто не вірить у те, що Москва скорочує свої поставки газу виключно з технічних причин", - сказав канцлер ФРН Олаф Шольц.

1200 км газогін "Північний потік", який проходить дном Балтійського моря, є найважливішою магістраллю для постачання природного газу до Німеччини.

10 липня Канада передала відремонтовану турбіну для Північного потоку ФРН.

Україна висловила розчарування рішенням Канади повернути Німеччині відремонтовані турбіни.

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