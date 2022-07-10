Про це інформує Bloomberg із посиланням на міністра природних ресурсів Канади Джонатана Вілкінсона.

"Канада надасть обмежений у часі та відкликаний дозвіл Siemens Canada на повернення відремонтованої турбіни "Північного потоку-1" до Німеччини", - заявив Вілкінсона.

Дозвіл на передачу було видано після тривалих обговорень з європейськими союзниками та Міжнародним енергетичним агентством.

"За відсутності необхідного постачання природного газу економіка Німеччини постраждає від значних труднощів, а самі німці будуть під загрозою того, що з наближенням зими не зможуть опалювати свої будинки", – йдеться в документі.

Німецькі посадовці закликали Канаду повернути турбіну, побоюючись, закриття "Північного потоку" Росією.