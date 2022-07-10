Канада поверне Німеччині введену під санкції турбіну "Північного потоку" – Bloomberg
Канада поверне Німеччині турбіну Siemens, яка необхідна для відновлення повноцінної роботи російського газогону "Північний потік"
Про це інформує Bloomberg із посиланням на міністра природних ресурсів Канади Джонатана Вілкінсона.
"Канада надасть обмежений у часі та відкликаний дозвіл Siemens Canada на повернення відремонтованої турбіни "Північного потоку-1" до Німеччини", - заявив Вілкінсона.
Дозвіл на передачу було видано після тривалих обговорень з європейськими союзниками та Міжнародним енергетичним агентством.
"За відсутності необхідного постачання природного газу економіка Німеччини постраждає від значних труднощів, а самі німці будуть під загрозою того, що з наближенням зими не зможуть опалювати свої будинки", – йдеться в документі.
Німецькі посадовці закликали Канаду повернути турбіну, побоюючись, закриття "Північного потоку" Росією.
- У Німеччині не вірять, що Північний потік - 1 відновить роботу на повну потужність. Ключовий трубопровід, який постачає російський природний газ до Європи, може не повернутися на повну потужність після планового ремонту цього місяця.
- Федеральний президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр зазначив, що через війну в Україні світові потрібна економічна, військова та політична переорієнтації, а "Північний потік" був помилкою.
- 24 червня у міністерстві економіки Німеччини заявили, що вивчають питання про можливість націоналізації німецької ділянки підводного газопроводу "Північний потік-2". Планується відрізати "німецьку" ділянку "Північного потоку-2" від решти газопроводу, а потім пристосувати вже побудовані на суші підсистеми "ПП-2" до мобільних терміналів розвантаження ЗПГ.
- 14 червня Газпром оголосив, що зменшує поставки природного газу в Німеччину через Північний потік-1 на 40%. У середу, 15 червня, російський монополіст вдруге скоротив поставки. Прокачування газу знизиться до 67 млн куб. м, що становить близько 40% потужностей.
- Міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив , що рішення російського енергетичного гіганта "Газпром" скоротити постачання природного газу до Європи через газогін "Північний потік-1" є політичним.
- Плановий ремонт газогону має відбутись 11 по 21 липня – тоді російський Газпром повністю відключить "Північний потік 1"
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