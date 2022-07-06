Про це заявила Goldman Sachs Group Inc., повторюючи занепокоєння німецьких офіційних осіб, інформує Bloomberg.

Північний потік - 1 планується закрити для роботи 11-21 липня, посилюючи тиск на ринок, на якому останні тижні ціни різко зросли. Оскільки Москва вже скоротила потоки через трубу до 40% потужності, будь-який крок до довшого припинення поставок серйозно зашкодить зусиллям Європи поповнити запаси на зиму.

"Хоча ми спочатку припускали повне відновлення потоків NS1 після майбутньої технічного обслуговування, ми більше не вважаємо це найбільш імовірним сценарієм", — заявили аналітики Goldman у примітці.

14 червня Газпром оголосив, що зменшує поставки природного газу в Німеччину через Північний потік-1 на 40%. У середу, 15 червня, російський монополіст вдруге скоротив поставки. Прокачування газу знизиться до 67 млн куб. м, що становить близько 40% потужностей.

Міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив , що рішення російського енергетичного гіганта "Газпром" скоротити постачання природного газу до Європи через газогін "Північний потік-1" є політичним.

Плановий ремонт газогону має відбутись 11 по 21 липня – тоді російський Газпром повністю відключить "Північний потік 1"

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