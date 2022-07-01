Росія на 10 днів повністю зупиняє "Північний потік"

Про це мова на сайті на дочірньої компанії російського "Газпрому" – Nord Stream AG, яка є оператором газопроводу

Компанія наголошує, що відключити обидві нитки газопроводу необхідно для проведення профілактичних робіт, що передбачають тестування механічних компонентів і систем автоматизації. А також, що цей ремонт - плановий щорічний.

Однак у Ніімеччині допускають, що після цього постачання газу можуть не відновити. Зокрема, під час виступу на німецькій промисловій конференції десять днів тому міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек з приводу постачання природного газу до Європи через газогін "Північний потік-1" сказав, що рішення російського енергетичного гіганта "Газпрому" скоротити це постачання є політичним.

7 червня у Польщі закликали ЄС відмовитися від російського газу уже в сьомому пакеті санкцій. Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау зазначив, що сьомий пакет санкцій має включати повне припинення поставок російського газу, імпорту нафтохімічної продукції, а також відключення всіх російських і білоруських банків від системи SWIFT.

14 червня, російська енергетична компанія оголосила, що зменшує поставки природного газу в Німеччину через "Північний потік-1" на 40%. У середу, 15 червня, російський монополіст вдруге скоротив поставки. Прокачування газу знизиться до 67 млн куб. м, що становить близько 40% потужностей.

Міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив , що рішення російського енергетичного гіганта "Газпром" скоротити постачання природного газу до Європи через газогін "Північний потік-1" є політичним.

Eni SpA повідомила, що Газпром поінформував італійського енергетичного гіганта про те, що він скоротить поставки приблизно на 15%. Причину скорочення компанія не назвала.

У період із 15 по 17 червня Франція не отримала жодного кубометра російського газу, Газпром значно скоротив обсяг постачання до країн Європи, зокрема до Німеччини.

Австрійський концерн OMV отримав повідомлення про скорочення постачання газу від російської компанії "Газпром", а французька енергетична група Engie заявила в четвер, що відзначила скорочення поставок російського блакитного палива.

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