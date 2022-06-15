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Оплата в рублях не допомогла. "Газпром", вслід за Німеччиною, скоротив поставки газу в Італію

15 червня, 2022 середа
19:19
Економіка Газпром

"Газпром" на 60% обмежує поставки газу по газопроводу "Північний потік" до Німеччини, додавши до того ще 15% скорочення потоків до Італії, посилюючи тиск на і без того обмежені європейські енергетичні ринки та спричиняючи зростання цін на газ на 24%

Про це пише Bloomberg.

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що Росія намагається порушити ринки і підвищити ціни на газ. Нові скорочення відновили напруженість у відносинах з Москвою, яка заспокоїлася після того, як кілька європейських країн погодились платити за газ в рублях, задовольнивши вимогу президента Володимира Путіна.

"Компанії ЄС, які погодилися змінити контракт, щоб продовжити отримувати газ, тепер повинні зрозуміти, що політичні диктати можуть виходити з кремля будь-коли", – сказав Тьєррі Брос, колишній енергетичний аналітик, який зараз є професором Паризького інституту політичних досліджень.

Він додав, що промисловість Європи повинна готуватися до нульового використання російського газу.

Щодо скорочень постачання у Німеччину, то Габек відкинув припущення, що його причиною стали технічні проблеми, тоді як Олівер Крішер, заступник міністра економіки, сказав, що обмеження можуть бути пов'язані з 10 мільярдами євро (10,4 мільярда доларів), які були виділені Німеччиною для порятунку колишнього підрозділу Газпрому, Gazprom Germania, який перейшов під контроль енергетичного регулятора країни з квітня.

"Не можна виключати зв’язок між двома проблемами, одна може бути реакцією на іншу", – додав Крішер.

Росія також обмежує поставки в Італію, іншу країну, яка погодилася платити за газ за новими умовами оплати, введеними Кремлем. У середу Eni SpA повідомила, що "Газпром" поінформував італійського енергетичного гіганта про те, що він скоротить поставки приблизно на 15%. Причину скорочення петербурзька компанія не назвала.

"Італія може по праву відчувати себе скривдженою через скорочення потоків, після того, як показала себе "дружнім" союзником, погодившись платити за російський газу в рублях", — сказав Тім Партрідж, керівник відділу торгівлі енергоресурсами DB Group Europe.

Bloomberg відзначає, що скорочення поставок з Росії збіглася з падінням потенціалу США для доставки скрапленого газу в регіон після того, як великий експортний термінал у Техасі був пошкоджений пожежею.

Відтак, базові європейські ціни на газ, що торгуються в Нідерландах, зросли на 120,50 євро за мегават-годину, що є найвищим показником з квітня.

"Ці значні відключення газу на сході та на заході Європи є нагадуванням про крихкість фізичної інфраструктури, яка лежить в основі світового газового ринку», – сказав Цзунцян Луо, аналітик норвезького консультанта Rystad Energy.

  • Нагадаємо, у вівторок, 14 червня, російська енергетична компанія оголосила, що може забезпечити транспортування по газопроводу "Північний потік-1" лише 100 млн кубометрів газу на добу замість звичайних 167 млн кубометрів, тобто зменшує поставки природного газу на 40%. За словами росіян, це відбудеться через "невчасне проведення ремонтних робіт компанією Siemens".
  • Сьогодні, 15 червня, російський монополіст вдруге скоротив поставки. Прокачування газу "Північним потоком-1" знизиться до 67 млн куб. м, що становить близько 40%.
  • Міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив у середу, що рішення російського енергетичного гіганта "Газпрому" скоротити постачання природного газу до Європи через газогін "Північний потік-1" є політичним

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Італія
Газпром
Німеччина
шантаж
газопостачання
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