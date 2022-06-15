У Німеччині відмовились від ідеї націоналізувати колишню "дочку" Газпрому. Бояться розізлити Путіна
Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти ідеї повної націоналізації компанії Gazprom Germania
Про це повідомляє Bloomberg.
За інформацією джерела, Шольц виступає проти ідеї міністра економіки Німеччини Роберт Хабека, який хотів повністю націоналізувати компанію Gazprom Germania.
Олаф Шольц стурбований, що така дія від Німеччини - загострить стосунки РФ та Німеччини щодо імпорту російського газу.
Натомість німецький уряд хоче врятувати фінансове становище Gazprom Germania і планує виділити на це до 10,4 млрд євро. Ці кошти допоможуть забезпечити надійність поставок.
Зазначимо, Gazprom Germania володіє декількома сховищами газу в Німеччині і компанією Wingas GmbH, яка постачає його великим промисловим споживачам.
Після того, як була введена тимчасова адміністрація, РФ обмежила поставки і колишній "дочці" довелося купувати газ за вищими цінами.
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