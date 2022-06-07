Про це під час заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, передає Укрінформ.

Рау зазначив, що сьомий пакет санкцій має включати повне припинення поставок російського газу, імпорту нафтохімічної продукції, а також відключення всіх російських і білоруських банків від системи SWIFT.

Він також наголосив, що місце України – в Євросоюзі.

"Ми очікуємо на позитивну рекомендацію від Єврокомісії щодо надання Україні статусу країни-кандидата. Ми сподіваємося, що на наступному засіданні Європейська рада прийме позитивне рішення з цього приводу", - додав міністр.

Він зауважив, що це не змінює позицію Польщі щодо підтримки євроінтеграції країн Західних Балкан.

31 травня у Міністерстві закордонних справ України закликали Євросоюз розпочати підготовку сьомого пакету антиросійський санкцій

4 червня у Міністерстві закордонних справ Польщі повідомили, що Євросоюз вже приступив до роботи над новим пакетом санкцій проти Росії.

7 червня посол України в ЄС Всеволод Ченцов заявив, що Україна працює над тим, щоби сьомий пакет санкцій проти Росії включав ембарго на газ.