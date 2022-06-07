У Польщі закликають ЄС відмовитися від російського газу уже в сьомому пакеті санкцій
ЄС повинен спільно працювати над затвердженням сьомого пакету санкцій, який має включати повну відмову від газу з Росії
Про це під час заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, передає Укрінформ.
Рау зазначив, що сьомий пакет санкцій має включати повне припинення поставок російського газу, імпорту нафтохімічної продукції, а також відключення всіх російських і білоруських банків від системи SWIFT.
Він також наголосив, що місце України – в Євросоюзі.
"Ми очікуємо на позитивну рекомендацію від Єврокомісії щодо надання Україні статусу країни-кандидата. Ми сподіваємося, що на наступному засіданні Європейська рада прийме позитивне рішення з цього приводу", - додав міністр.
Він зауважив, що це не змінює позицію Польщі щодо підтримки євроінтеграції країн Західних Балкан.
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- 7 червня посол України в ЄС Всеволод Ченцов заявив, що Україна працює над тим, щоби сьомий пакет санкцій проти Росії включав ембарго на газ.
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