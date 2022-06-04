ЄС розпочав роботу над сьомим пакетом санкцій проти Росії, - МЗС Польщі
У Міністерстві закордонних справ Польщі повідомили, що Євросоюз вже приступив до роботи над новим пакетом санкцій проти Росії
Про це заявив заступник міністра Павло Яблонський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.
"Санкції повинні бути ще жорсткішими - в контексті того газу, який Росія ще може продати, в контексті відключення всіх російських банків від системи SWIFT. Я говорю в основному про Газпромбанк, - заявив він.
За його словами, необхідно запровадити ембарго на технології, які Росія може використовувати у промисловості.
Яблонський наголосив, що необхідно конфіскувати російські активи в ЄС.
- Нагадаємо, шостий пакет санкцій проти РФ у Євросоюзі погодили 31 травня.
- 31 травнч у Міністерстві закордонних справ України закликали Євросоюз розпочати підготовку сьомого пакету антиросійський санкцій
- 2 червня шостий пакет затвердили посли Євросоюзу, а 3 червня він вступив у дію.
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