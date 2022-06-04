Про це заявив заступник міністра Павло Яблонський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

"Санкції повинні бути ще жорсткішими - в контексті того газу, який Росія ще може продати, в контексті відключення всіх російських банків від системи SWIFT. Я говорю в основному про Газпромбанк, - заявив він.

За його словами, необхідно запровадити ембарго на технології, які Росія може використовувати у промисловості.

Яблонський наголосив, що необхідно конфіскувати російські активи в ЄС.

Нагадаємо, шостий пакет санкцій проти РФ у Євросоюзі погодили 31 травня.

31 травнч у Міністерстві закордонних справ України закликали Євросоюз розпочати підготовку сьомого пакету антиросійський санкцій

2 червня шостий пакет затвердили посли Євросоюзу, а 3 червня він вступив у дію.