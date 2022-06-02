Без патріарха Кирила але з ембарго на нафту. Посли ЄС затвердили шостий пакет санкцій

Про це у твітер повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Посли ЄС схвалили шостий пакет санкцій ЄС проти Росії. Патріарха Кирила виключили з нього", - написав журналіст.

І додав, що повний перелік обмежень оприлюднять в офіційному журналі ЄС завтра.

31 травня у Євросоюзі погодили нові санкційні обмеження проти РФ, які включають часткову заборону експорту російської нафти.

Очільник Європейської ради Шарль Мішель запевняв, що схвалення шостого пакета санкцій Євросоюзу проти РФ завершиться 1-2 червня.

Вчора, 1 червня, стало відомо, що Угорщина категорично проти впровадження санкцій проти Кирила.

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