Без патріарха Кирила але з ембарго на нафту. Посли ЄС затвердили шостий пакет санкцій
Посли Євросоюзу затвердили шостий пакет санкцій проти Росії
Про це у твітер повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.
"Посли ЄС схвалили шостий пакет санкцій ЄС проти Росії. Патріарха Кирила виключили з нього", - написав журналіст.
І додав, що повний перелік обмежень оприлюднять в офіційному журналі ЄС завтра.
- 31 травня у Євросоюзі погодили нові санкційні обмеження проти РФ, які включають часткову заборону експорту російської нафти.
- Очільник Європейської ради Шарль Мішель запевняв, що схвалення шостого пакета санкцій Євросоюзу проти РФ завершиться 1-2 червня.
- Вчора, 1 червня, стало відомо, що Угорщина категорично проти впровадження санкцій проти Кирила.
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