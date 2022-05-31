ЄС затвердить шостий пакет санкцій проти РФ 1-2 червня, - Мішель
Очільник Європейської ради Шарль Мішель вважає, що схвалення шостого пакета санкцій Євросоюзу проти РФ завершиться 1-2 червня
Про це він сказав на пресконференції за підсумками саміту ЄС у Брюсселі, передає ЄП.
"Юридичний текст було представлено, і процедура затвердження починається завтра (1 червня, - ред.). Текст буде розісланий завтра і затверджений завтра ввечері або післязавтра. Це питання годин", - сказав Мішель.
- 31 травня у Євросоюзі погодили нові санкційні обмеження проти РФ, які включають часткову заборону експорту російської нафти.
- Агенція Bloomberg повідомила, що через запровадження ЄС часткового ембарго на російську нафту, РФ втрачатиме близько $22 млрд на рік.
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Євросоюз через ембарго скоротить споживання російської нафти на 92%.
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