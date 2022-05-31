Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TF1.

Макрон додав, що у новий пакет санкцій потрапили понад 80 фізичних осіб, три російські телеканали і "Сбербанк".

Він привітав введення ембарго на російську нафту, яке "до кінця 2022 року на 92%" скоротить поставки. За його словами, це структурне рішення, яке "докорінно змінить" економіку Європу.

31 травня у Євросоюзі погодили нові санкційні обмеження проти РФ, які включають часткову заборону експорту російської нафти.

Агенція Bloomberg повідомила, що через запровадження ЄС часткового ембарго на російську нафту, РФ втрачатиме близько $22 млрд на рік.