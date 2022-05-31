У Bloomberg назвали суму, яку Росія втратить через нафтове ембарго

Про це повідомляє Bloomberg.

За оцінками агенції, Росія недоотримає близько $22 млрд. Водночас $10 млрд щорічних надходжень Москва зможе зберегти завдяки постачанню до Угорщини, Словаччини та Чехії нафтопроводом "Дружба".

За оцінками Bloomberg, припинення постачання трубопроводом через північну гілку "Дружби" до Польщі та Німеччини скоротить доходи Росії на $12 млрд. Від заборони на експорт нафти до Європи морським шляхом РФ втратить близько $10 млрд на рік.

Крім того, росіяни можуть зазнати додаткових збитків через продаж нафти з великим дисконтом до країн Азії.

31 травня у Євросоюзі погодили нові санкційні обмеження проти РФ, які включають часткову заборону експорту російської нафти.

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