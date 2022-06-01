Угорщина знову блокує ухвалення санкцій ЄС. Вимагає виключити з них лідера РПЦ Кирила

Про це пише Bloomberg, з посиланням на чиновників, знайомих з переговорами за закритими дверима.

За їх словами, Угорщина розчарувала послів ЄС у Брюсселі у середу вдень, додавши нові вимоги, які затримують схвалення шостого пакету санкцій блоку проти Росії, який включає часткову заборону на нафту.

Будапешт вимагав виключити патріарха Кирила, який очолює Російську православну церкву і є відвертим прихильником Путіна та війни в Україні, із запропонованого списку осіб, які потрапили під санкції. За словами одного чиновника, ім’я Кирила не називали лідери на саміті на початку цього тижня.

Угорщина внесла також незначні технічні поправки, пов’язані із забороною на нафту.

Відтак, за словами чиновників, терміни схвалення пакету досі невідомі.

31 травня у Євросоюзі погодили нові санкційні обмеження проти РФ, які включають часткову заборону експорту російської нафти.

Очільник Європейської ради Шарль Мішель вважає, що схвалення шостого пакета санкцій Євросоюзу проти РФ завершиться 1-2 червня

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