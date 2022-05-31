Про це повідомила пресслужба відомства.

"Україна працювала на всіх рівнях, щоб шостий санкційний пакет став реальністю: Президент України Володимир Зеленський, Глава його Офісу Андрій Єрмак та група Єрмака-Макфола, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Міністерство закордонних справ і всі наші дипломати в країнах ЄС, народні депутати та українські громади за кордоном. Україна спрацювала в цьому випадку як єдина злагоджена команда. Нафтове ембарго прискорить хід лічильника зворотнього відліку до краху російської економіки та воєнної машини", - заявив міністр Дмитро Кулеба.

У міністерстві розраховують, що вже до кінця 2022 року РФ втратить до 90% нафтового експорту до ЄС.

"МЗС закликає ЄС негайно розпочати роботу над підготовкою сьомого пакету санкцій проти РФ, який включатиме заборону на інші види російського експорту та інші обмежувальні заходи. Українська сторона вже передала відповідні пропозиції", - йдеться у повідомленні.

31 травня у Євросоюзі погодили нові санкційні обмеження проти РФ, які включають часткову заборону експорту російської нафти.

Агенція Bloomberg повідомила, що через запровадження ЄС часткового ембарго на російську нафту, РФ втрачатиме близько $22 млрд на рік.