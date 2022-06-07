Триває робота над тим, щоби сьомий пакет санкцій проти Росії включав ембарго на газ, - посол України у ЄС
Українська сторона хотіла б, щоб Європейський Союз включив у сьомий пакет санкцій проти РФ тотальне ембарго на російські енергоносії
Про це заявив посол України в ЄС Всеволод Ченцов на онлайн-брифінгу в понеділок, повідомляє Укрінформ.
"Що б ми хотіли бачити в сьомому пакеті санкцій? Звісно, час покаже, але ми говоримо про тотальне ембарго російських енергоносіїв, тобто трубопровідної нафти, але для цього треба вирішити низку технічних питань... Також ми говоримо про газ", - сказав Ченцов.
Він зауважив, що залежність кількох країн-членів ЄС від російського газу є ще дуже великою, але можна починати з обмеження використання скрапленого газу з РФ і працювати над альтернативними шляхами його постачання в ЄС.
"Наразі щодо цього триває дуже активна робота", - зазначив дипломат.
За словами Ченцова, українська сторона вважає, що у сьомому пакеті санкцій має бути посилено тиск на фінансовий сектора РФ, запроваджено додаткові заходи для блокади російського флоту, заборонено не лише певні російські ЗМІ, а й інтернет-майданчики пропаганди і дезінформації, запроваджено кіберсанкції та продовжено тиск на членів російського істеблішменту та бізнесу.
"Тобто є ще над чим працювати. І хоч деякі з цих заходів не мають миттєвого ефекту, в сукупності вони поступово душать російську економіку", - переконаний посол України в ЄС.
- Як повідомлялося, Євросоюз наприкінці травня запровадив шостий пакет санкцій проти РФ, де головним елементом стала відмова від російської нафти, що транспортується морем. Вказаний крок дозволить Євросоюзу відмовитись від 90% російської нафти до кінця 2022 року.
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