Про це заявив посол України в ЄС Всеволод Ченцов на онлайн-брифінгу в понеділок, повідомляє Укрінформ.

"Що б ми хотіли бачити в сьомому пакеті санкцій? Звісно, час покаже, але ми говоримо про тотальне ембарго російських енергоносіїв, тобто трубопровідної нафти, але для цього треба вирішити низку технічних питань... Також ми говоримо про газ", - сказав Ченцов.

Він зауважив, що залежність кількох країн-членів ЄС від російського газу є ще дуже великою, але можна починати з обмеження використання скрапленого газу з РФ і працювати над альтернативними шляхами його постачання в ЄС.

"Наразі щодо цього триває дуже активна робота", - зазначив дипломат.

За словами Ченцова, українська сторона вважає, що у сьомому пакеті санкцій має бути посилено тиск на фінансовий сектора РФ, запроваджено додаткові заходи для блокади російського флоту, заборонено не лише певні російські ЗМІ, а й інтернет-майданчики пропаганди і дезінформації, запроваджено кіберсанкції та продовжено тиск на членів російського істеблішменту та бізнесу.

"Тобто є ще над чим працювати. І хоч деякі з цих заходів не мають миттєвого ефекту, в сукупності вони поступово душать російську економіку", - переконаний посол України в ЄС.

Як повідомлялося, Євросоюз наприкінці травня запровадив шостий пакет санкцій проти РФ, де головним елементом стала відмова від російської нафти, що транспортується морем. Вказаний крок дозволить Євросоюзу відмовитись від 90% російської нафти до кінця 2022 року.

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