Франція перестала отримувати російський газ із Німеччини, - ЗМІ
У період із 15 по 17 червня Франція не отримала жодного кубометра російського газу, "Газпром" значно скоротив обсяг постачання до країн Європи, зокрема до Німеччини
Про це повідомляє Reuters.
"Франція не отримувала російський газ з 15 червня у зв'язку із припиненням фізичного потоку між Францією та Німеччиною", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, подача газу до Франції могла припинитися у зв'язку з тим, що "Газпром" значно скоротив обсяг постачання до країн Європи, зокрема до Німеччини.
При цьому оператор GRTgaz запевняє, що французькі споживачі не постраждають через цю ситуацію, оскільки перебої з отриманням російського газу компенсують постачаннями з Іспанії. Водночас головна увага компанії націлена на наповнення французьких газосховищ до зими.
У GRTgaz також повідомили, що нині запаси у французьких газових сховищах заповнені на 56%.
- 7 червня у Польщі закликали ЄС відмовитися від російського газу уже в сьомому пакеті санкцій. Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау зазначив, що сьомий пакет санкцій має включати повне припинення поставок російського газу, імпорту нафтохімічної продукції, а також відключення всіх російських і білоруських банків від системи SWIFT.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.54
Купівля 34.54Продаж 35.33
-
EUR
Купівля 36Продаж 37.25
- Актуальне
- Важливе