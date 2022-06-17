Франція перестала отримувати російський газ із Німеччини, - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters.

"Франція не отримувала російський газ з 15 червня у зв'язку із припиненням фізичного потоку між Францією та Німеччиною", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, подача газу до Франції могла припинитися у зв'язку з тим, що "Газпром" значно скоротив обсяг постачання до країн Європи, зокрема до Німеччини.

При цьому оператор GRTgaz запевняє, що французькі споживачі не постраждають через цю ситуацію, оскільки перебої з отриманням російського газу компенсують постачаннями з Іспанії. Водночас головна увага компанії націлена на наповнення французьких газосховищ до зими.

У GRTgaz також повідомили, що нині запаси у французьких газових сховищах заповнені на 56%.

7 червня у Польщі закликали ЄС відмовитися від російського газу уже в сьомому пакеті санкцій. Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау зазначив, що сьомий пакет санкцій має включати повне припинення поставок російського газу, імпорту нафтохімічної продукції, а також відключення всіх російських і білоруських банків від системи SWIFT.

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