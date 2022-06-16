Після Німеччини та Італії: Газпром зменшує поставки газу у Францію та Австрію
Австрійський концерн OMV отримав повідомлення про скорочення постачання газу від російської компанії "Газпром", а французька енергетична група Engie заявила в четвер, що відзначила скорочення поставок російського блакитного палива
"Можемо підтвердити, що Газпром поінформував нас про зменшення обсягів постачання газу", – повідомив представник OMV у четвер, 16 червня, інформує "Європейська правда" з посиланням на Krone.
Водночас концерн запевнив, що це не відобразиться на забезпеченні австрійських споживачів газом.
"Якщо буде необхідно, то з огляду на значно нижчий попит ці обсяги можна замінити газом зі сховищ і спотового ринку", – додали в компанії.
Про скорочення поставок російського газу сьогодні також заявила французька енергетична група Engie, повідомляє Le Figaro.
"Ми справді бачимо скорочення поставок, і ми уважно стежимо за цією ситуацією, яка не впливає на постачання для наших клієнтів", – сказав представник компанії без додаткових подробиць.
Аналогічні повідомлення напередодні отримали компанії в Італії і Німеччині.
- Нагадаємо, у вівторок, 14 червня, російська енергетична компанія оголосила, що зменшує поставки природного газу в Німеччину через "Північний потік-1" на 40%. У середу, 15 червня, російський монополіст вдруге скоротив поставки. Прокачування газу знизиться до 67 млн куб. м, що становить близько 40% потужностей.
- Міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив у середу, що рішення російського енергетичного гіганта "Газпром" скоротити постачання природного газу до Європи через газогін "Північний потік-1" є політичним.
- Також у середу Eni SpA повідомила, що Газпром поінформував італійського енергетичного гіганта про те, що він скоротить поставки приблизно на 15%. Причину скорочення компанія не назвала.
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