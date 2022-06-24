Німеччина розглядає можливість націоналізації ділянки "Північного потоку-2", - Der Spiegel

Про це повідомляє Der Spiegel.

Зазначається, що проєкт націоналізації частини Північного потоку 2 з'явився після того, як у Німеччині схарактеризувати дії Росії на європейському ринку зрідженого природного газу (ЗПГ) як повноцінну "газову війну" та почали розробляти заходи щодо пом'якшення економічних наслідків у разі повного припинення російського газопостачання.

Планується відрізати "німецьку" ділянку "Північного потоку-2" від решти газопроводу, а потім пристосувати вже побудовані на суші підсистеми "ПП-2" до мобільних терміналів розвантаження ЗПГ.

Також готова інфраструктура отримання ЗПГ - розподільна мережа з компресорами та трубопроводами - може безпосередньо використовуватись для транспортування газу до південної Німеччини.

Попри плани, загальне бачення цієї процедури ще не сформоване і безліч пов'язаних з ним аспектів залишаються не опрацьованими.

Зокрема, проєкт підводного демонтажу трубопроводу вимагатиме нової тривалої екологічної експертизи. Крім того, керівну компанію газопроводу Nord Stream-2 визнано банкрутом, і кризове управління її майном здійснює швейцарська незалежна компанія, що створює юридичні проблеми у разі спроби націоналізації частини майна компанії.

23 червня експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар заявив, що "Газпром" після виконання планово-профілактичних робіт може не відновити роботу Північного потоку-1 і запропонує тимчасово до запуску Північний потік-2, і як тільки його запустять, відразу відновлять експлуатацію ПП-1, а транзитний потік через територію України буде зупинений

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