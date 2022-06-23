Росія маскує наміри щодо запуску Північного потоку-2, - експерт з енергетики Гончар

Своїми думками він поділився в етері Еспресо.



"З'явилася інформація про те, що зменшено постачання газу по газопроводу Північний потік-1 (ПП-1). Як відомо, Північний потік-2 (ПП-2) не функціонує, він зрештою санкціонований і за межами операбельності, хоча функціонально готовий до експлуатації. Отже, відбулося скорочення потоку-1 за досить дивним поясненням, що начебто не можна повернути турбіну газоперекачуючого агрегату, яка потрапила на ремонт до Канади" – пояснив експерт.



Аналітик додав, що це турбіна відомої компанії Siemens і за санкційного режиму Канада не може повернути, відповідно, скорочується обсяг газопостачання, бо газопровід не може працювати на повну проєктну потужність.



"Потім виявилося за інформацією "Газпрому", що там ще три турбіни не працюють, тобто, з технічної точки зору, ситуація абсурдна. Так не може бути, щоб одночасно зі строю вийшло чотири турбіни з наявних шести й до того ж є ще дві резервні. Логічно передбачити, що за цим може стояти намір, у якому, користуючись нагодою щорічних планово-профілактичних робіт на газопроводі, можуть бути знайдені ще якісь дефекти, які підлягають усуненню. І під цим приводом ПП-1 може бути зупинений чи точніше невідновлена його робота після виконання планово-профілактичних робіт. Натомість російська сторона, а саме "Газпром", запропонує тимчасово до запуску ПП-2" - пояснив Гончар.



Експерт зазначив, що тут ставка робиться на слабкодухість ЄС, чутливість та вразливість політичних еліт, що буде прийняте рішення про запуск ПП-2.



"Як тільки буде раптом запущений ПП-2, відразу будуть усунуті несправності та дефекти ПП-1 і він теж буде запущений в експлуатацію, а транзитний потік через територію України буде зупинений. От власне такий алгоритм дій і простежується" – підсумував Михайло Гончар.

Відзначимо, "Північний потік-1", який транспортує газ з Росії до Німеччини, було запущено ще у 2011 році, його пропускна спроможність становить 27 млрд кубометрів на рік

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