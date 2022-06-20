Просто нічим перекачувати. У Москві зізналися, що санкції можуть поховати Північний потік
Росія готова постачати газ "Північним потоком" в повному обсязі, але для цього Європа повинна повернути відремонтовані турбіни
Про це заявив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
"З технологічної точки зору механічна інфраструктура цього трубопроводу страждає через санкції, які ввів Європейський союз... Перекачувальні потужності, а саме турбіни, мають проходити капітальний ремонт. Якісь турбіни не можуть бути повернуті. Європейці їх не повертають на місце. Саме це є причиною того, що просто нічим перекачувати. Це рукотворна криза. Вона створена руками ЄС", - сказав Пєсков.
Дмитро Пєсков заявив, Європа "повинна" віддати РФ турбіни всупереч санкціям.
"Європейці повинні віддати те саме залізо і відремонтувати залізо відповідно до їхніх зобов'язань", — заявив представник Кремля.
- Натомість 15 червня у Німеччині назвали "політичним" рішення "Газпрому" скоротити газопостачання через "Північний потік-1".
- Нагадаємо, 27 травня Оператор ГТС України та НАК "Нафтогаз України" звернулись до компетентних органів Німеччини щодо призупинення роботи "Північного потоку – 1".
- 10 червня стало відомо, що у Європарламенті заявили про пошук Європою можливості зупинити "Північний потік -1".
- У вівторок, 14 червня, російська енергетична компанія оголосила, що може забезпечити транспортування по газопроводу "Північний потік-1" лише 100 млн кубометрів газу на добу замість звичайних 167 млн кубометрів, тобто зменшує постачання природного газу на 40%. За словами росіян, це відбудеться через "невчасне проведення ремонтних робіт компанією Siemens".
- Сьогодні, 15 червня, російський монополіст вдруге скоротив постачання. Прокачування газу "Північним потоком-1" знизиться до 67 млн куб. м, що становить близько 40%.
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