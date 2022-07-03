"Північний потік - 2 був помилкою": Штайнмаєр заявив про початок нової ери через війну Росії проти України

Про це пише DW.

"Моя прихильність до газопроводу "Північний потік - 2" була явною помилкою. Ми трималися за мости, в які Росія більше не вірила, про що нас попереджали наші партнери", - сказав політик.

За словами президента Німеччини війна проти України стала причиною "найсильнішої динаміки геополітичних та геоекономічних змін", а наслідки цього є непередбачувані й уникнути цього нікому не вдасться.

Штайнмаєр зазначив, що через війну в Україні світові потрібна економічна, військова та політична переорієнтації.

Він додав, що метою Німеччини повинна стати економічна незалежність від авторитарних держав. Також потрібно шукати нових партнерів у світі. На його думку, такими можуть стати країни Африки, Сінгапур та Індонезія.

"Ми повинні зробити наші демократії, нашу економіку стійкими, не беручи до уваги наші цілі (світовий порядок, заснований на правилах, і ліберальна, справедлива і сприятлива для клімату глобальна економіка)", - сказав президент.

24 червня у міністерстві економіки Німеччини заявили, що вивчають питання про можливість націоналізації німецької ділянки підводного газопроводу "Північний потік-2". Планується відрізати "німецьку" ділянку "Північного потоку-2" від решти газопроводу, а потім пристосувати вже побудовані на суші підсистеми "ПП-2" до мобільних терміналів розвантаження ЗПГ.

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