"Північний потік - 2 був помилкою": Штайнмаєр заявив про початок нової ери через війну Росії проти України
Федеральний президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр зазначив, що через війну в Україні світові потрібна економічна, військова та політична переорієнтації, а "Північний потік" був помилкою
Про це пише DW.
"Моя прихильність до газопроводу "Північний потік - 2" була явною помилкою. Ми трималися за мости, в які Росія більше не вірила, про що нас попереджали наші партнери", - сказав політик.
За словами президента Німеччини війна проти України стала причиною "найсильнішої динаміки геополітичних та геоекономічних змін", а наслідки цього є непередбачувані й уникнути цього нікому не вдасться.
Штайнмаєр зазначив, що через війну в Україні світові потрібна економічна, військова та політична переорієнтації.
Він додав, що метою Німеччини повинна стати економічна незалежність від авторитарних держав. Також потрібно шукати нових партнерів у світі. На його думку, такими можуть стати країни Африки, Сінгапур та Індонезія.
"Ми повинні зробити наші демократії, нашу економіку стійкими, не беручи до уваги наші цілі (світовий порядок, заснований на правилах, і ліберальна, справедлива і сприятлива для клімату глобальна економіка)", - сказав президент.
- 24 червня у міністерстві економіки Німеччини заявили, що вивчають питання про можливість націоналізації німецької ділянки підводного газопроводу "Північний потік-2". Планується відрізати "німецьку" ділянку "Північного потоку-2" від решти газопроводу, а потім пристосувати вже побудовані на суші підсистеми "ПП-2" до мобільних терміналів розвантаження ЗПГ.
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