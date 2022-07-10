Відповідну заяву оприлюднило МЗС України.

"Міністерство закордонних справ України та Міністерство енергетики України висловлюють глибоке розчарування у зв’язку із рішенням уряду Канади видати дозвіл на повернення до Німеччини відремонтованих компанією Siemens Canada турбін Північного потоку-1", – йдеться у повідомленні.

В міністерстві наголосили, що в день оголошення цього рішення армія Російської Федерації обстріляла житлові квартали в Миколаєві, Харкові, Кривому Розі, а також низку інших населених пунктів в Запорізькій області.

"РФ діяла як держава-терорист, навмисно завдаючи ударів по будинках та інших об'єктах цивільної інфраструктури. Загинули мирні люди, десятки отримали поранення", – відзначається в заяві.

Україна вдячна за санкції проти РФ, які оглоосила міжнародна спільнота по цей день, але остання канадсько-німецька домовленість і оголошене на його основі рішення - це підлаштування санкційного режиму під забаганки Росії.

У МЗС України це назвали небезпечним прецедентом та закликали уряд Канади скасувати це рішення, а також забезпечити цілісність санкційного режиму.

"Не може бути винятків, коли йдеться про притягнення до відповідальності Росії за десятки тисяч вбитих українців, сотні тисяч об‘єктів зруйнованої інфраструктури, мільйони внутрішньо переміщених осіб та біженців, та неприховану атаку на демократію і верховенство права в усьому світі", – наголошується у заяві.

Нагадаємо, Канада відремонтувала турбіну для "Північного потоку" й передала її ФРН, зробивши таким чином санкційний виняток для "Газпрому".

10 липня міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що Канада непохитно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, та анонсувала нові санкції проти російського енергетичного сектору. Після введення заходів у канадських компаній буде 60 днів, щоб укласти контракти з цільовими галузями промисловості та послуг.

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