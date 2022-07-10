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Канада запровадить додаткові санкції проти РФ, - міністерка закордонних справ

10 липня, 2022 неділя
09:51
Світ санкції проти Росії

Канада має намір запровадити додаткові санкції проти нафтового, газового, хімічного та промислового секторів Росії

Про це оголосила міністерка закордонних справ країни Мелані Жолі у власному твіттері.

“Ми непохитні у своїй підтримці України. Ми продовжуватимемо атакувати російську скарбницю. Ми не послаблюємось у тиску на російський режим”, - написала вона.

У зовнішньополітичному відомстві Канади зазначили, що на нафтовий, газовий, хімічний і виробничий сектори припадає понад 50% доходів федерального бюджету Росії, які вона використовує для ведення своєї незаконної та неспровокованої війни в Україні.

“Ці санкції є продовженням серйозних санкцій, які Канада продовжує накладати на російський режим, включаючи санкції, оголошені 8 липня міністром Джолі на зустрічі G20 на Балі в Індонезії”, - йдеться на сайті канадського МЗС.

Нові санкції стосуватимуться наземного та трубопровідного транспорту, а також виробництва металів і транспорту, комп’ютерного, електронного та електричного обладнання та машин. Після введення заходів у канадських компаній буде 60 днів, щоб укласти контракти з цільовими галузями промисловості та послуг.

“Тож, щоб допомогти виснажити військову скарбницю президента Володимира Путіна та ще більше обмежити здатність Росії вести війну, Канада розширить існуючі заходи щодо нафтового, газового та хімічного секторів, включивши промислове виробництво. Ці нові заходи заборонять канадським службам сприяти виробництву товарів, вироблених у цих секторах”, - йдеться у повідомленні.

  • 28 червня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що Канада впроваджує нові санкції проти Росії, під них підпадають 6 фізичних та 46 юридичних осіб. Також країна заборонила постачання збройних технологій й товарів до Білорусі й обмежила товарообіг предметів розкоші.

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Новини
Канада
санкції проти Росії
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