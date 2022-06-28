Трюдо оголосив санкції проти 6 фізичних та 46 юридичних осіб із РФ
Канада впроваджує нові санкції проти Росії, під них підпадають 6 фізичних та 46 юридичних осіб
Про це повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, йдеться на сайті прем'єра.
“Канада твердо переконана, що українці заслуговують на життя в мирі. Володимир Путін та його режим спричинили невимовний біль та страждання в Україні та в усьому світі. Разом із нашими партнерами у G7 Канада посилює свій постійний та погоджений тиск, аби припинити війну володимира путіна”, - сказав Трюдо.
В офісі прем'єр-міністра поінформували, що нові канадські санкції поширюються на шість фізичних та 46 юридичних осіб, пов'язаних із російським оборонним сектором. Крім того, обмеження запроваджені проти 15 колаборантів, а також 13 білоруських урядовців та військових й двох юросіб з Білорусі.
"Канада також вживатиме додаткових негайних заходів для заборони експорту сучасних технологій, здатних поліпшити спроможність росії виробляти зброю, в тому числі квантові комп’ютери та сучасне виробниче обладнання, пов’язані із цим компоненти, матеріали, програмне забезпечення й технології”, - зазначили в офісі Трюдо.
Крім того, Канада заборонила постачання збройних технологій й товарів до Білорусі й обмежила товарообіг предметів розкоші.
- Канада готова стати джерелом ключових видів мінеральної сировини, металів та енергії для своїх союзників замість Росії та Китаю.
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