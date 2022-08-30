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Профілактичний огляд. Газпром зупинить роботу Північного потоку з 31 серпня по 3 вересня

30 серпня, 2022 вiвторок
22:43
Економіка Північний потік газ

Транзит газу газопроводом "Північний потік" планується призупинити на три доби - з 31 серпня по 3 вересня

Про це повідомляє Интерфакс, з посиланням на заяву Газпрому.

Причина зупинки – "профілактичні роботи на ГПУ N24 на КС "Портова", наголошується в повідомленні.

Як повідомляє Газпром, зупинка необхідна, щоб провести технічне обслуговування та планово-попереджувальні роботи на єдиному робочому газоперекачувальному агрегаті Trent 60.

"За фактом завершення робіт та відсутності технічних несправностей агрегату транспорт газу буде відновлено до рівня 33 млн. куб. м на добу", - інформує Газпром.

Комплекс регламентних робіт, згідно з чинним контрактом на технічне обслуговування, має бути виконаний спільно з фахівцями компанії Siemens.

  • Відзначимо, що сьогодні, 30 серпня, Газпром припинив постачання газу до Франції

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Росія
газ
Північний потік
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