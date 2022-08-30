Профілактичний огляд. Газпром зупинить роботу Північного потоку з 31 серпня по 3 вересня
Транзит газу газопроводом "Північний потік" планується призупинити на три доби - з 31 серпня по 3 вересня
Про це повідомляє Интерфакс, з посиланням на заяву Газпрому.
Причина зупинки – "профілактичні роботи на ГПУ N24 на КС "Портова", наголошується в повідомленні.
Як повідомляє Газпром, зупинка необхідна, щоб провести технічне обслуговування та планово-попереджувальні роботи на єдиному робочому газоперекачувальному агрегаті Trent 60.
"За фактом завершення робіт та відсутності технічних несправностей агрегату транспорт газу буде відновлено до рівня 33 млн. куб. м на добу", - інформує Газпром.
Комплекс регламентних робіт, згідно з чинним контрактом на технічне обслуговування, має бути виконаний спільно з фахівцями компанії Siemens.
- Відзначимо, що сьогодні, 30 серпня, Газпром припинив постачання газу до Франції
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.48
Купівля 39.48Продаж 40.29
-
EUR
Купівля 39.4Продаж 40.42
- Актуальне
- Важливе