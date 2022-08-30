Газпром припинив постачання газу до Франції

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція новин ТАСС.

Постачання припинене через несплату за липневі поставки в повному обсязі.

Як зауважили у Газпромі, станом на кінець робочого дня 30 серпня компанія не отримала у повному обсязі платежі за газ, наданий компанії Engie, згідно з чинними контрактами. "При цьому, згідно з указом президента РФ... заборонено подальші постачання газу іноземному покупцю, якщо у контрактний термін оплати платіж не було здійснено", - заявили у Газпромі.

30 липня стало відомо, що Росія не хоче перезапускати "Північний потік-1", пояснюючи це порушенням чинного контракту та незакінченими ремонтними роботами.

26 серпня стало відомо, що Росія щодня спалює на одному зі своїх заводів газ на $10 млн, який мали постачати до Німеччини.

Німеччина планує націоналізувати дочірню компанію "Газпрому" Gazprom Germania.

29 серпня видання Bloomberg повідомило, що ціна на електроенергію в Європі вперше зросла до 1000 євро.

30 серпня міністерка енергетики Франції прокоментувала скорочення постачань від Газпрому: "Росія використовує газ як зброю".