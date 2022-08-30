Газпром припинив постачання газу до Франції
30 серпня російська компанія "Газпром" призупинила постачання газу французькій корпорації Engie
Про це повідомляє російська пропагандистська агенція новин ТАСС.
Постачання припинене через несплату за липневі поставки в повному обсязі.
Як зауважили у Газпромі, станом на кінець робочого дня 30 серпня компанія не отримала у повному обсязі платежі за газ, наданий компанії Engie, згідно з чинними контрактами. "При цьому, згідно з указом президента РФ... заборонено подальші постачання газу іноземному покупцю, якщо у контрактний термін оплати платіж не було здійснено", - заявили у Газпромі.
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