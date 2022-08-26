Росія щодня спалює до $10 млн газу, який мала б постачати Німеччині, - аналітична група Rystad Energy
На тлі енергетичної кризи в Європі й рекордного зростання цін на газ Росія спалює на заводі "Газпром СПГ Портовая" блакитне паливо, вартістю близько 10 мільйонів доларів на день
Про це повідомляє BBC з посиланням на оцінку аналітичної групи Rystad Energy.
Відомо, що "Газпром СПГ Портовая" – це новий завод із приймання скрапленого природного газу. Він розташований біля компресійної станції газогону "Північний потік", яким російський газ транспортується до Німеччини.
Ще в середині літа жителі Фінляндії, які живуть поруч із заводом, помітили спалахи на ньому. Тоді ж дослідники зафіксували значення зростання тепла, яке виділяє споруда – його джерелом, найімовірніше, і є спалювання газу.
Цей процес може здійснюватися на газових станціях із технічних або безпекових причин, але його масштаби на "Газпром СПГ Портовая" спантеличили експертів.
Деякі припускають, що це свідоме рішення: Газпром припинив прокачування значної частини газу "Північним потоком", але вважає невигідним закривати завод у Портовій, бо його перезапуск обійдеться дорожче.
Водночас науковці побоюються наслідків такого масштабного спалювання газу для довкілля, адже обсяги вуглецю й тепла, що виділяються, можуть загострити ситуацію із таненням льодового покриву в Арктиці.
Раніше Росія обмежила постачання газу до Німеччини через газопровід "Північний потік", пославшись на відсутність турбіни, задля повернення якої Канада зробила санкційний виняток на прохання Німеччини.
- 11 липня РФ зупинила постачання газу до Німеччини "Північним потоком - 1". Газпром ще в середині червня скоротив обсяги постачань газу Північним потоком з 167 млн м куб на добу до 100 млн м куб. Зниження завантаженості газогону на 40% вже призвело до чергового зростання цін на газ у Німеччині.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.49
Купівля 39.49Продаж 40.31
-
EUR
Купівля 39.46Продаж 40.46
- Актуальне
- Важливе