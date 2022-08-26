Про це повідомляє BBC з посиланням на оцінку аналітичної групи Rystad Energy.

Відомо, що "Газпром СПГ Портовая" – це новий завод із приймання скрапленого природного газу. Він розташований біля компресійної станції газогону "Північний потік", яким російський газ транспортується до Німеччини.

Ще в середині літа жителі Фінляндії, які живуть поруч із заводом, помітили спалахи на ньому. Тоді ж дослідники зафіксували значення зростання тепла, яке виділяє споруда – його джерелом, найімовірніше, і є спалювання газу.

Цей процес може здійснюватися на газових станціях із технічних або безпекових причин, але його масштаби на "Газпром СПГ Портовая" спантеличили експертів.

Деякі припускають, що це свідоме рішення: Газпром припинив прокачування значної частини газу "Північним потоком", але вважає невигідним закривати завод у Портовій, бо його перезапуск обійдеться дорожче.

Водночас науковці побоюються наслідків такого масштабного спалювання газу для довкілля, адже обсяги вуглецю й тепла, що виділяються, можуть загострити ситуацію із таненням льодового покриву в Арктиці.

Раніше Росія обмежила постачання газу до Німеччини через газопровід "Північний потік", пославшись на відсутність турбіни, задля повернення якої Канада зробила санкційний виняток на прохання Німеччини.

11 липня РФ зупинила постачання газу до Німеччини "Північним потоком - 1". Газпром ще в середині червня скоротив обсяги постачань газу Північним потоком з 167 ​млн м куб на добу до ​100 млн м куб. Зниження завантаженості газогону на 40% вже призвело до чергового зростання цін на газ у Німеччині.

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