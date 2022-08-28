У Німеччині зібрались націоналізувати дочірню компанію Газпрому, – Welt
Уряд ФРН таємно створив холдингову компанію, аби пришвидшити націоналізацію Gazprom Germania
Про це повідомляє Welt.
Підготовка до націоналізації колишньої дочірньої компанії Газпрому Gazprom Germania значно більше просунулась вперед, аніж про це було відомо раніше. Федеральний уряд таємно створив холдингову компанію, щоб мати можливість швидко здійснити націоналізацію, повідомляє видання.
Наразі Gazprom Germania, яку перейменували у Securing Energy for Europe, перебуває під опікою Федеральної мережевої агенції. Новостворений холдинг має таку ж назву – Securing Energy for Europe.
У Міністерстві економіки підтвердили існування такої компанії та пояснили, що це не є чимось надзвичайним у випадках корпоративної реструктуризації. Однак детальнішу інформацію наразі не розголошують.
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У березні стало відомо, що Міністерство економіки Німеччини розглядає можливість націоналізації підрозділів Газпрому і Роснєфті через непевність перспектив безпеки енергопостачання.
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