Українська війна дозволила Федеральному міністерству економіки розробити плани, які ще кілька тижнів тому були немислимими, - пише німецьке видання Handelsblatt.



У середу, 31 березня, міністр економіки Роберт Хабек (Партія Зелених) оприлюднив перший етап плану надзвичайної ситуації з газом через стурбованість зупинкою постачання російської енергії. Згідно з інформацією Handelsblatt з урядових кіл, керівники урядової коаліції працюють над значно далекосяжнішими кроками. До прикладу, обговорюють можливість експропріації та націоналізації німецьких дочірніх компаній російських енергетичних гігантів Газпром і Роснєфть.

Підставою таких обговорень, у яких також бере участь канцлер Олаф Шольц, є занепокоєння щодо безпеки постачання у Німеччині, як підтвердили Handelsblatt декілька представників уряду. У разі дисбалансу цих компаній, системно важливих для Німеччини, федеральний уряд хоче запобігти масовому погіршенню енергопостачання.



Зазначається, що Gazprom Germania управляє великими газовими сховищами. Роснєфть Німеччина, з іншого боку, є ключовим гравцем на ринку бензину, дизельного палива та гасу як оператор нафтопереробного заводу. На німецькому енергетичному ринку обидві компанії зараз неможливо замінити.

Нагадаємо, 31 березня Путін підписав указ про продаж газу за рублі "недружнім країнам".

Того ж таки 31 березня уряд Німеччини заявив, що не платитиме в рублях і готова до всіх сценаріїв, включно з припиненням надходження російського газу.

ЄС готовий зробити значно жорсткішим новий пакет санкцій у разі продовження рублевого газового шантажу Росії.

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