Німеччина може націоналізувати "дочки" Газпрома і Роснєфті
Міністерство економіки Німеччини розглядає можливість націоналізації підрозділів Газпрома і "Роснєфті" через непевність перспектив безпеки енергопостачання
Українська війна дозволила Федеральному міністерству економіки розробити плани, які ще кілька тижнів тому були немислимими, - пише німецьке видання Handelsblatt.
У середу, 31 березня, міністр економіки Роберт Хабек (Партія Зелених) оприлюднив перший етап плану надзвичайної ситуації з газом через стурбованість зупинкою постачання російської енергії. Згідно з інформацією Handelsblatt з урядових кіл, керівники урядової коаліції працюють над значно далекосяжнішими кроками. До прикладу, обговорюють можливість експропріації та націоналізації німецьких дочірніх компаній російських енергетичних гігантів Газпром і Роснєфть.
Підставою таких обговорень, у яких також бере участь канцлер Олаф Шольц, є занепокоєння щодо безпеки постачання у Німеччині, як підтвердили Handelsblatt декілька представників уряду. У разі дисбалансу цих компаній, системно важливих для Німеччини, федеральний уряд хоче запобігти масовому погіршенню енергопостачання.
Зазначається, що Gazprom Germania управляє великими газовими сховищами. Роснєфть Німеччина, з іншого боку, є ключовим гравцем на ринку бензину, дизельного палива та гасу як оператор нафтопереробного заводу. На німецькому енергетичному ринку обидві компанії зараз неможливо замінити.
- Нагадаємо, 31 березня Путін підписав указ про продаж газу за рублі "недружнім країнам".
- Того ж таки 31 березня уряд Німеччини заявив, що не платитиме в рублях і готова до всіх сценаріїв, включно з припиненням надходження російського газу.
- ЄС готовий зробити значно жорсткішим новий пакет санкцій у разі продовження рублевого газового шантажу Росії.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.52Продаж 33.12
- Актуальне
- Важливе