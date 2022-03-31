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ЄС готовий зробити значно жорсткішим новий пакет санкцій у разі продовження рублевого газового шантажу Росії

31 березня, 2022 четвер
21:53
Світ санкції проти РФ

Нові обмеження можуть стати набагато суворішими, якщо РФ і надалі вимагатиме оплати за свій газ у рублях

Про це пише Reuters з посиланням на джерела у ЄС.

Пакет нових санкцій може бути готовий уже наступного тижня. За словами джерел, Єврокомісія наразі консультується з урядами країн-учасниць ЄС щодо "пакету відповідності".

Йдеться про заходи, про які європейські лідери домовилися на саміті минулого тижня, і які мають не допустити обходу чинних санкцій, особливо щодо осіб, внесених до "чорного" списку.

Що буде зрештою запропоновано — все ще обговорюється, але джерела повідомили, що до нового пакету можуть бути додані набагато суворіші санкції, якщо Путін наполягатиме на рублевих платежах за постачання газу.

Країни ЄС сьогодні імпортують 40% свого газу з Росії. Через таку залежність вони відмовляються накласти ембарго негайно, але обіцяють поступово протягом кількох років повністю відмовитися від російського палива.

  • Нагадаємо, вчора стало відомо про те, чого можуть стосуватися обмеження нового пакету санкцій ЄС. Розглядають можливість розширення санкцій на більшу кількість банків, на додаткових членів сімей олігархів, на посилення обмеження використання криптовалют та на посередників, які допомагають Росії ухилятися від фінансових обмежень.
  • Про введення в дію нового пакету санкцій, які дуже схожі з тими, які готують у Європі, сьогодні повідомили у США.

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Росія
ЄС
санкції
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