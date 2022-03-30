Банки, сім'ї олігархів і криптовалюта. У ЄС готують новий пакет санкцій проти Росії та її партнерів

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Новий пакет формують якраз в той час, коли США та Європейський Союз готують спільні оперативні групи, спрямовані на забезпечення ефективної реалізації санкцій, уже оголошених проти Росії через її вторгнення в Україну. Трансатлантичні зусилля включають роботу з тиску на треті країни, які дають можливість російським олігархам і компаніям переміщувати активи, розташовані за межами Росії, в обхід західних санкцій.

Також обговорюється те, чи вносити Росію до чорного списку ЄС, хоча чиновники кажуть, що рішення з цього приводу неминуче.

Пропозиція щодо нових санкцій очікується наступного тижня від Європейської комісії, виконавчого органу ЄС. Тоді пропозицію мають узгодити всі 27 держав-членів.

Після чотирьох пакетів санкцій проти олігархів та інших провідних російських бізнесменів, фокус у Брюсселі та певною мірою у Вашингтоні перейшов від ударів по новим секторам російської економіки до ліквідації лазівок у санкціях і посилення їх впливу.

Представники США зараз перебувають у Брюсселі, де обговорюють застосування санкцій. Заступник міністра фінансів Уоллі Адейемо заявив, що уряд США та його союзники планують накласти санкції на установи та осіб, які допомагають російським олігархам приховувати свої активи, в той час як уряди також працюють над новими заходами, спрямованими на порушення ланцюгів поставок, щоб позбавити Росії можливості вести війну.

Нагадаємо, Володимир Зеленський наголосив, що санкції мають бути якісними, а не для заголовків медіа. Відтак створять групу експертів, яка буде відслідковувати ефективність та недоліки вже існуючих санкцій та потребу нових.

А розвідка вже відзначає, що через санкції у Росії зірване виконання військового замовлення.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb