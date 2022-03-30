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Банки, сім'ї олігархів і криптовалюта. У ЄС готують новий пакет санкцій проти Росії та її партнерів

30 березня, 2022 середа
17:58
війна з Росією санкції проти РФ

Європейські країни, розглядають можливість розширення санкцій на більшу кількість банків, на додаткових членів сімей олігархів, на посилення обмеження використання криптовалют та на посередників, які допомагають Росії ухилятися від фінансових обмежень

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Новий пакет формують якраз в той час, коли США та Європейський Союз готують спільні оперативні групи, спрямовані на забезпечення ефективної реалізації санкцій, уже оголошених проти Росії через її вторгнення в Україну. Трансатлантичні зусилля включають роботу з тиску на треті країни, які дають можливість російським олігархам і компаніям переміщувати активи, розташовані за межами Росії, в обхід західних санкцій.

Також обговорюється те, чи вносити Росію до чорного списку ЄС, хоча чиновники кажуть, що рішення з цього приводу неминуче.

Пропозиція щодо нових санкцій очікується наступного тижня від Європейської комісії, виконавчого органу ЄС. Тоді пропозицію мають узгодити всі 27 держав-членів.

Після чотирьох пакетів санкцій проти олігархів та інших провідних російських бізнесменів, фокус у Брюсселі та певною мірою у Вашингтоні перейшов від ударів по новим секторам російської економіки до ліквідації лазівок у санкціях і посилення їх впливу.

Представники США зараз перебувають у Брюсселі, де обговорюють застосування санкцій. Заступник міністра фінансів Уоллі Адейемо заявив, що уряд США та його союзники планують накласти санкції на установи та осіб, які допомагають російським олігархам приховувати свої активи, в той час як уряди також працюють над новими заходами, спрямованими на порушення ланцюгів поставок, щоб позбавити Росії можливості вести війну.

  • Нагадаємо, Володимир Зеленський наголосив, що санкції мають бути якісними, а не для заголовків медіа. Відтак створять групу експертів, яка буде відслідковувати ефективність та недоліки вже існуючих санкцій та потребу нових.
  • А розвідка вже відзначає, що через санкції у Росії зірване виконання військового замовлення.

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ЄС
санкції
США
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