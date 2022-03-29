Санкції мають бути якісними, а не для заголовків медіа, - Зеленський

Про це повідомив у своєму відео-зверненні Президент України Володимир Зеленський.



За його словами, перемовини між сторонами ніяк не вплинуть на зняття санкцій з Російської Федерації. Мова про їх відміну може йти виключно за умови завершення війни.



"Поки ми не повернемо своє - те, що нам належить. Поки ми не відновимо справедливість, санкції навпаки мають посилюватись. Щотижнево. Вони мають бути якісними. Не просто для заголовків у медіа, а для реального настання миру", - наголошує Зеленський.



За словами Президента, для забезпечення контролю над результативністю запроваджених санкцій розпочато роботу команди українських та міжнародних експертів. Зі сторони України цей напрямок буде координувати керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. З міжнародної сторони - екс-посол США Майкл МакФол.



Нагадаємо, що попередньо Зеленський повідомляв про створення в Україні групи експертів, які аналізуватимуть санкції проти Росії