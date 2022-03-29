Зеленський: в Україні створять групу експертів, які аналізуватимуть санкції проти Росії

Про це він повідомив під час відеозвернення.



Вже цього тижня при Офісі президента запрацює група українських і міжнародних експертів, які на постійній основі аналізуватимуть застосовані санкції проти Росії.



"Наша мета – щоб санкції працювали так, як це замислювалося, щоб не було ніякої можливості їх обходити. Це має бути метою і для всього демократичного світу без винятку", – розповів Зеленський.

Він наголосив, що Україна не буде погоджуватися з пасивною санкційною позицією деяких суб'єктів щодо Росії.



"Для нас важливо, щоб санкційні пакети були дієвими й достатньо серйозними, зважаючи на те, що вже робиться проти України Російською Федерацією. Якщо ж санкційні пакети слабкі або працюють недостатньо, якщо їх можна обходити, то це створює в керівництва Росії небезпечну ілюзію, ніби вони можуть дозволяти собі й надалі те, що роблять зараз. А за це платять українці – своїми життями. Тисячами життів", – додав президент.

Нагадаємо, Італія погодилася стати одним з гарантів безпеки України у відповідній новій системі гарантій, яку наразі опрацьовують дипломати.