Зеленський: в Україні створять групу експертів, які аналізуватимуть санкції проти Росії
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна збирає групу експертів для контролю ефективності санкцій проти Росії.
Про це він повідомив під час відеозвернення.
Вже цього тижня при Офісі президента запрацює група українських і міжнародних експертів, які на постійній основі аналізуватимуть застосовані санкції проти Росії.
"Наша мета – щоб санкції працювали так, як це замислювалося, щоб не було ніякої можливості їх обходити. Це має бути метою і для всього демократичного світу без винятку", – розповів Зеленський.
Він наголосив, що Україна не буде погоджуватися з пасивною санкційною позицією деяких суб'єктів щодо Росії.
"Для нас важливо, щоб санкційні пакети були дієвими й достатньо серйозними, зважаючи на те, що вже робиться проти України Російською Федерацією. Якщо ж санкційні пакети слабкі або працюють недостатньо, якщо їх можна обходити, то це створює в керівництва Росії небезпечну ілюзію, ніби вони можуть дозволяти собі й надалі те, що роблять зараз. А за це платять українці – своїми життями. Тисячами життів", – додав президент.
- Нагадаємо, Італія погодилася стати одним з гарантів безпеки України у відповідній новій системі гарантій, яку наразі опрацьовують дипломати.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.99
-
EUR
Купівля 32.11Продаж 33.14
- Актуальне
- Важливе