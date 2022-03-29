Італія погодилась стати одним із гарантів безпеки для України, – Зеленський

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



Він заявив, що понеділок, 28 березня, видався багатим на дипломатичні розмови. Зокрема, вдалось домовитись з Великою Британією про ще більшу підтримку оборони України й посилення санкцій проти Російської Федерації. За словами Зеленського, Канада також підтримує більш жорстке реагування світу на катастрофу, створену російськими військами в українських містах.

"У розмові з канцлером Німеччини Шольцом приділив значну увагу необхідності посилити санаційний тиск на Росію. Подякував Президенту Азербайджану за надану Україні гуманітарну підтримку, поінформував про стан справ на територіях, куди зайшли російські війська", – додав президент.

Він також наголосив, що Італія погодилася стати одним з гарантів безпеки України у відповідній новій системі гарантій, яку наразі опрацьовують українські дипломати.

У вівторок, 29 березня, гарант держави продовжить говорити зі світовими лідерами про гарантії безпеки для України.



Нагадаємо, голова ОП Андрій Єрмак заявив, що гарантами безпеки для України мають стати постійні члени ООН, Туреччина, Німеччина, Канада, Ізраїль та Італія.