Італія погодилась стати одним із гарантів безпеки для України, – Зеленський
Італія погодилася стати одним з гарантів безпеки України у відповідній новій системі гарантій, яку наразі опрацьовують українські дипломати.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Він заявив, що понеділок, 28 березня, видався багатим на дипломатичні розмови. Зокрема, вдалось домовитись з Великою Британією про ще більшу підтримку оборони України й посилення санкцій проти Російської Федерації. За словами Зеленського, Канада також підтримує більш жорстке реагування світу на катастрофу, створену російськими військами в українських містах.
"У розмові з канцлером Німеччини Шольцом приділив значну увагу необхідності посилити санаційний тиск на Росію. Подякував Президенту Азербайджану за надану Україні гуманітарну підтримку, поінформував про стан справ на територіях, куди зайшли російські війська", – додав президент.
Він також наголосив, що Італія погодилася стати одним з гарантів безпеки України у відповідній новій системі гарантій, яку наразі опрацьовують українські дипломати.
У вівторок, 29 березня, гарант держави продовжить говорити зі світовими лідерами про гарантії безпеки для України.
- Нагадаємо, голова ОП Андрій Єрмак заявив, що гарантами безпеки для України мають стати постійні члени ООН, Туреччина, Німеччина, Канада, Ізраїль та Італія.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.99
-
EUR
Купівля 32.11Продаж 33.14
- Актуальне
- Важливе